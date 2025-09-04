Николай Панков помог жителям Вольска призвать к ответу управляющую компанию

Во время рабочей поездки депутата Госдумы Николая Панкова в Вольск жители рассказали ему о бездействии управляющей компании «Жилпромсервис». Газоны возле дома №6 по ул. Маяковского пришли в запущенное состояние, был поврежден бордюр и козырек у подъезда. Коммунальщики ничего не делали для того, чтобы исправить ситуацию.

Для устранения недостатков пришлось провести встречу руководства УК и жителей. После этого бурьян на газонах был скошен, бордюр восстановлен. Будет также отремонтирован козырёк подъезда.

«ГЖИ должна строже осуществлять контроль за работой УК. Ведь жители исправно оплачивают коммунальные платежи, но при этом не получают качественных услуг. Среди проблем жителей не бывает незначительных. От решения каждой из них зависит качество жизни, комфорт и безопасность людей», — подчеркнул Николай Панков.