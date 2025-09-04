«Т Плюс» проверила более 1500 км теплосетей в Саратове, Балакове и Энгельсе  

Саратовский филиал «Т Плюс» проверил повышенным давлением свыше 1500 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов в городах своей работы, что составляет 94% общей протяженности коммуникаций компании в регионе. Гидравлические испытанияоставшихся теплосетей от Саратовской ГРЭС энергетики проведут в сентябре. По итогам проверок на прочность специалисты выявили и устранили 759 дефектов, заменили 21,6 км труб.

Все эти работы компания ведет для подготовки коммуникаций к предстоящей зиме, чтобы повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Гидравлические испытания теплосетей являются обязательной ежегодной процедурой. Они позволяют обнаружить потенциально слабые участки трубопроводов, которые могут привести к авариям и отключениям отопления зимой. Именно поэтому теплосети тщательно проверяют повышенным давлением, которое превышает рабочее в 1,25 раза. На период испытаний для безопасности жителей приостанавливается подача горячего водоснабжения. К началу отопительного сезона энергетики устранят все выявленные дефекты.

Параллельно ведется работа по повышению эффективности теплоснабжения. Для сокращения теплопотерь и сохранения энергии в летнюю ремонтную кампанию обновлено 32 км теплоизоляции на надземных трубопроводах. Это не только повысит качество подачи тепла в дома, но и продлит срок службы инфраструктуры.