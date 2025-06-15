В Саратове капитально ремонтируют два детских сада

В Саратовской области продолжается масштабный проект капитального ремонта двух дошкольных образовательных учреждений — детского сада № 24 и № 177.

Мероприятие осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семьи», входящего в национальный проект «Семья», инициируемый президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего на проведение работ предусмотрено финансирование в размере 93,9 миллионов рублей. Из регионального бюджета дополнительно выделено свыше 27 миллионов рублей, которые направлены на обеспечение антитеррористической безопасности объектов, повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров и создание комфортной инфраструктуры на прилегающих территориях.

«Наш детский сад имеет два корпуса, один из которых был построен в 1902 году. Уже начали разрушаться стены, кирпичная кладка, поэтому текущего ремонта было недостаточно. Теперь ждем окончания работ, совместно с родителями выбираем цветовую гамму для нашего фасада. Главное, чтобы нашим ребятам было комфортно и уютно в новом саду», – рассказала заведующая детским садом № 24 Саратова Елена Жарова.

Ремонт включает замену инженерных коммуникаций, обновление фасадов зданий, установку современного оборудования и оснащение игровых зон необходимыми средствами для развития детей дошкольного возраста. Завершение всех запланированных мероприятий запланировано до начала нового учебного сезона.

Реализация данной программы позволит повысить качество образовательной среды и создать оптимальные условия для воспитания и гармоничного развития подрастающего поколения региона, — сообщает министерство образования региона.