В Саратовской консерватории состоится концерт-посвящение «О мире, о Родине, о любви»

В Театральном зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова пройдёт музыкальный вечер, объединяющий духовную, патриотическую и лирическую музыку.

В программе — сочинения современных композиторов: Владимира Булюкина, Владимира Мишле, Виктора Ковалёва, Анны Колдаевой, Елены Гохман, Алисы Зинкеевой и Владимира Орлова. Гвоздь вечера — мировая премьера произведения «Записка отца с поля боя сыну» на стихи Владимира Разуваева, посвящённого героически погибшему Богдану Батцу. Также прозвучат песни военных лет в хоровой обработке Владимира Мишле.

Исполнять программу будет камерный хор кафедры теории музыки и композиции «Viva Art» (художественный руководитель — Виолетта Мальцева, дирижёры — Игорь Коблов, хормейстер — Полина Немыкина). За фортепиано — лауреат всероссийских и международных конкурсов Алла Долженко, партию баритона исполнит Сергей Майданов. Ведущая вечера — Виолетта Мальцева.

Концерт состоится 12 мая в 18:00.

Ольга Сергеева