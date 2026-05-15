Николай Панков рассказал о дорогах, которые отремонтируют в Балашове в этом году

Депутат Госдумы Николай Панков поблагодарил жителей Балашова за активную жизненную позицию, которая помогла сформировать наиболее востребованных для ремонта дорог.



«Спасибо жителям Балашова за активность. Вы собрали тысячи подписей, добиваясь ремонта дорог. Это помогло определить адреса, где необходимо благоустройство в первую очередь. Балашовцы также вносили предложения на приёме граждан и во время встреч.

Асфальтирование дорог пройдёт по адресам:

ул. Рабочая (от ул. Карла Маркса до ул. Ленина);

территории в микрорайоне комбината плащевых тканей (подъезд к Храму в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня от пр. Космонавтов);

подъезд к АО «Рембаза»

ул. Титова (проезд к детскому саду «Елочка»);

ул. Титова (подъезд к МОУ СОШ №12);

ул. Фестивальная, д. 17А (подъезд к Гимназии №1);

подъезд к поликлинике № 2.

Отсыпка дорог щебнем в частном секторе:

ул. Марины Расковой;

ул. Суворова;

ул. Астраханская;

ул. Еланская;

пер. Ерменихинский;

ул. Белинского;

ул. Южная;

пер. Республиканский;

ул. Есенина.

Понимаю, что состояние дорог в частном секторе Балашова является одной из основных проблем города. По остальным адресам, не вошедшим в список, будем совместно искать другие решения», — подчеркнул Николай Панков.