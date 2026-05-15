Сергей Гладков: «Единая Россия» расширяет гарантии участникам СВО

Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков (фракция «Единая Россия») рассказал о законодательной инициативе прокурора Саратовской области, дающей дополнительные возможности участникам специальной военной операции, которую поддержала партия «Единая Россия».



«Речь идет о сроках рассмотрения обращений участников СВО, которые еще не получили статус ветерана. Депутатами партии «Единая Россия» предлагается сократить время, которое отводится для отработки обращений, поступивших от защитников Родины.

С учетом ограниченности по времени отпусков участников СВО коллеги по фракции «Единая Россия» предлагают установить срок рассмотрения обращений от бойцов до пятнадцати дней.

Это позволит решить многие вопросы, касающиеся в том числе и благополучия семей участников СВО, пока они находятся в отпуске. Инициатива правильная и направленная на реальную поддержку тех, кто сегодня защищает нашу страну. Для «Единой России» — это еще и возможность реальными действиями показать, что поддержка участников СВО и членов их семей — важнейшая часть работы партии», — подчеркнул Сергей Гладков.