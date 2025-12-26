Николай Панков рассказал жителям Заволжья об итогах работы в Госдуме

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями Озинского и Дергачевского районов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Рассказал об итогах работы осенней сессии Госдумы жителям Озинского и Дергачевского районов. Депутатам важно понимать, как принимаемые ими законы отражаются на жизни людей. Выслушивать предложения жителей. Это становится основой законодательной деятельности депутатов всех уровней. Такую задачу ставит перед всеми депутатами Вячеслав Володин.

Пригласил на встречу ответственных чиновников и местных депутатов. Ведь от того, насколько ответственно каждый из нас будет работать на своём месте, зависит успех и процветание наших районов. Озинский и Дергачевский районы непростые. Это отдаленные степные районы на границе нашей страны. Большой помощью для этих районов стало решение Вячеслава Володина о передаче крупных областных дорог на федеральный уровень. После этого капитально отремонтирована федеральная трасса Энгельс — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном. Самый загруженный участок в Дергачевском районе расширен до четырёх полос. После этого улучшилось сообщение отдаленных степных районов с областным центром, увеличилась экономическая активность.

По инициативе Володина для отдаленных районов действует ряд областных и федеральных программ. Это и выделение 3 тысяч рублей на человека на ремонт сельских дорог, обустройство систем водоснабжения, ремонт школ, детских садов и домов культуры. Важно, чтобы районы ответственно подходили к реализации этих проектов. Перенимая лучший опыт соседних районов. Ведь от этого зависит качество жизни жителей.

Отмечу положительный пример Озинского района. Вячеслав Володин оказывает огромную помощь району. За два года там реализовано множество его депутатских проектов: