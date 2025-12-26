В Саратовской области хотят усилить наказание за шумное распитие алкогольных напитков

В Саратовской областной Думе начато обсуждение ужесточения наказаний за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения.

Поводом для инициативы стали многочисленные жалобы жителей на шумные компании во дворах и в подъездах.

На заседании комитета по госстроительству депутаты совместно с представителями МВД, прокуратуры и Минюста рассмотрели пакет законодательных предложений. Как отметил замначальника управления ГУ МВД Эдуард Танашов, проблема носит системный характер: пьяные дебоши лишают людей ночного отдыха, а их свидетелями часто становятся дети.

Ключевое предложение — признать распитие спиртного, приведшее к нарушению тишины и порядка, отягчающим обстоятельством. Это позволит увеличить штрафы и ввести дополнительные санкции. Для этого планируется внести изменения в два региональных закона: об административных правонарушениях и о тишине. Также обсуждаются меры по усилению контроля за соблюдением правил продажи алкоголя.

Ольга Сергеева