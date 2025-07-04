Отрасль обращения с ТКО в Саратовской области обслуживают свыше 350 единиц спецтехники

Саратовский филиал компании «Ситиматик» ведет постоянную работу по повышению качества услуги по обращению с ТКО для населения региона.

В работоспособном состоянии поддерживается более 350 единиц различной спецтехники для транспортирования ТКО. Такой размер автопарка, по оценкам Российского экологического оператора, достаточен для оказаний качественного и своевременного транспортирования отходов.

В распоряжении мусоровывозящих компаний есть не только крупногабаритная спецтехника с высоким коэффициентом прессования для вывоза за один рейс большого количества отходов, но и малые маневренные мусоровозы для работы во дворах многоквартирных домов. Однако, несмотря на меньшие размеры, ей требуются гораздо более широкие свободные подъездные пути, чем для легкового автотранспорта. Именно поэтому регоператор призывает собственников контейнерных площадок следить за соблюдением правил парковки автомобилей жильцами домов.

За качеством вывоза ТКО и КГО постоянно следят диспетчеры саратовского регионального оператора. С помощью логистической программы отечественной разработки «СмартРО» контролируются все этапы транспортирования и размещения ТКО в режиме онлайн: от непрерывного мониторинга состояния контейнерных площадок и соблюдения графиков вывоза подрядчиками до внесения изменений в логистические маршруты на основе оперативных данных. Это позволяет снизить затраты на логистику, уменьшить количество повторяющихся инцидентов невывоза отходов с мест накопления, повысить объемы вывозимых ТКО и КГО без использования дополнительной техники. Тем самым не только оптимизируется процесс транспортирования отходов, но и снижается количество вредных выбросов спецтехники из-за нерационального построения маршрутов.

Напомним, по вопросам вывоза ТКО и качества работы мусоровывозящих компаний жители области могут обратиться в контакт-центр Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90. Также свои вопросы можно оставить в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/regoperator.