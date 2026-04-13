«Саратов, Поехали!»: Дети на асфальте повторили гагаринский старт

В Саратове юные художники создали гигантский рисунок со знаменитым гагаринским «Поехали!».

На Театральной площади областного центра прошло праздничное мероприятие, приуроченное к 65-й годовщине первого полета человека в космос. Дети нарисовали масштабную композицию под названием «Саратов, Поехали!», тем самым отдав дань уважения истории освоения космоса: именно на саратовской земле приземлился Юрий Гагарин.

Организаторами патриотической акции выступили городские комитеты по культуре и образованию.

Кроме того, творческие коллективы Городского дома культуры «Звезда» порадовали зрителей тематическим клипом. Видеоработа создана на знаменитую песню группы «Земляне» — «Трава у дома», которая давно стала неофициальным гимном космонавтов.

