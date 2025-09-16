Ночью молодой саратовский «гонщик» устроил аварию на Чернышевского в Саратове

Поздно вечером 14 сентября в Волжском районе Саратова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

По информации ГАИ, инцидент случился в 23:45 на пересечении улиц Чернышевского и Первомайская.

Согласно предварительным данным, 20-летний водитель Mitsubishi совершил столкновение с припаркованными автомобилями KIA Rio и Nissan, в которых находились водители 25 и 37 лет соответственно. От удара KIA отбросило на 36-летнего пешехода. Мужчину с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.