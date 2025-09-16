Тысячи саратовцев остались без света из-за масштабной аварии на сетях

В понедельник 15 сентября в Саратове произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее множество жилых районов.

Авария на электросетях произошла в 10:18, в результате чего без света остались тысячи горожан.

По информации телеграм-канала «Диспетчерская АО НЭСК», отключение затронуло десятки улиц, включая Сетевую, Троицкую, Усть-Курдюмскую, Аэропорт, Большую Белоснежную и многие другие. Также без электричества остались несколько проездов, дома в Алексеевском и Масленникова оврагах, посёлок Иволгино и другие территории.

Энергетики сообщили, что поврежден только один источник электроснабжения. Для восстановления подачи электричества управляющим компаниям рекомендовано подключить дома к резервным источникам питания. Жителям, оставшимся без света, следует обращаться в свои УК для организации временного энергоснабжения.

Наталья Мерайеф