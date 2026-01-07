Работы саратовских символистов о столице представлены в Музее Москвы на ВДНХ

На ВДНХ в московском павильоне «Рабочий и колхозница» открылась выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х».

Проект посвящён плеяде художников, выходцев из Саратова, чьё творчество повлияло на искусство двух столиц.

Экспозиция хронологически прослеживает путь мастеров — от участия в объединениях «Алая роза» и «Голубая роза» через эксперименты авангарда к поискам новой формы в 1930–1950-е годы.

В основе выставки — более 200 живописных, графических и скульптурных работ, предоставленных музеями по всей стране. Главным партнёром выступил Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева, представивший произведения как знаменитых авторов (Виктора Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Кузнецова), так и мастеров, менее известных широкой публике, но значимых для местной школы.

Алиса Эай