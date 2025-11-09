Ночью на окраине Саратовской области авто врезалось в лошадь и опрокинулось

В Озинском районе Саратовской области произошло неординарное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль столкнулся с лошадью.

Инцидент произошел в ночное время неподалеку от поселка Белоглинный.

Согласно информации регионального управления ГАИ, 43-летний водитель транспортного средства «Лада Веста» совершил наезд на животное, после чего автомобиль перевернулся. Водитель получил повреждения, требующие медицинской помощи, и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Ольга Сергеева