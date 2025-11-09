Володин заявил, что ведение настоящей и полной жизни без стресса ведет к долголетию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поделился выводами о факторах долголетия, сформированными на основе анализа искусственного интеллекта.

Согласно этим данным, традиционные представления о здоровом образе жизни не являются определяющими.

По словам Володина, ключевыми принципами долгой жизни ИИ назвал прекращение внутреннего конфликта между желаемым и действительным, отказ от откладывания жизненных планов и наличие качественных социальных связей без стресса. Особо подчеркивается, что наличие близкого человека, с которым можно быть собой, оказывает большее влияние на продолжительность жизни, чем любая диета или физические упражнения.

Как отметил спикер, именно умение жить полноценной жизнью в настоящий момент, без внутреннего сопротивления, является настоящим путем к долголетию.

Наталья Мерайеф