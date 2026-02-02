Ночью на Шелковичной из-за пожара в старом деревянном доме погиб мужчина

Во Фрунзенском районе Саратова при пожаре погиб человек.

2 февраля в результате возгорания в многоквартирном деревянном доме скончался мужчина. Сообщение о ЧП по адресу Шелковичная, 50 поступило в МЧС около полуночи.

Здание 1917 года постройки было охвачено огнём на площади 66 квадратных метров. Для тушения пожара на месте работали четыре расчёта спасателей. В результате происшествия умер саратовец 1965 года рождения.

Напомним, ранее в тот же день в Ленинском районе города из-за возгорания в девятиэтажке была проведена эвакуация жителей.

Ольга Сергеева