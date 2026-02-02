В Саратовской области февральские морозы полностью отменили уроки в 167 школах

В школах Саратовской области 2 февраля отменили уроки из-за сильных морозов.

Занятия отменены для учеников с 1 по 4 классы в 43 образовательных учреждениях 5 районов области. Учащиеся с 1 по 6 классы не вышли на уроки в 395 школах 15 районов и 3 населенных пунктах, в том числе в Саратове.

Уроки с 1 по 9 классы отменили в двух школах, с 1 по 11 классы — в 167 школах.

Напомним, школьные уроки с 1 по 6 классы отменяются, если температура воздуха опускается ниже 20 градусов. Если столбик термометра ниже отметки в 25 градусов, то дома остаются и старшеклассники.

Алиса Эай