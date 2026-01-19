В Саратове открыли лыжную трассу с освещением на новой экотропе

Новая лыжная экотропа, созданная в рамках партийного проекта «Новые парки и скверы» под руководством Вячеслава Володина, открыта в Саратове.

Трасса пролегает между смотровой площадкой «Ласточкино» и сквером «Территория детства».

Лыжня органично вписавшаяся в природный ландшафт, уже активно используется горожанами. Первые лыжники высоко оценили её за удобный маршрут, свежий воздух и отличное качество подготовки, что позволило новому объекту сразу стать популярным местом для активного отдыха.

Важным преимуществом маршрута стало освещение, позволяющее кататься и в вечернее время. Экотропа даёт возможность совмещать прогулки на природе с физической активностью, способствуя тем самым укреплению здоровья жителей всех возрастов.

Ольга Сергеева