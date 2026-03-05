Ночью над Саратовской областью сбили 5 украинских БПЛА

Ночная атака БПЛА на Россию: над Саратовской областью сбили пять дронов.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, с 21:00 до полуночи 4 марта (по саратовскому времени) дежурные средства перехватили и уничтожили 48 летательных аппаратов.

Пять БПЛА были нейтрализованы в небе над Саратовской областью. Еще один дрон сбили над соседней Воронежской областью. Остальные беспилотники уничтожены над Ростовской, Белгородской, Курской областями, акваториями Черного и Азовского морей, а также над Крымом и Краснодарским краем.

Напомним, накануне вечером губернатор Роман Бусаргин предупреждал жителей региона об угрозе атаки с воздуха. В связи с инцидентом временно приостанавливал работу аэропорт «Гагарин». Местные жители сообщали о серии громких хлопков, а в некоторых районах Саратова и Энгельса наблюдались перебои с электроснабжением.

Как сообщил глава региона, в результате ударов беспилотных летательных аппаратов зафиксированы разрушения объектов гражданской инфраструктуры. На местах происшествий развернута работа экстренных служб — специалисты оперативно реагируют на все поступающие заявки.

По предварительной информации, в ходе инцидента пострадали три человека. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подробности и масштабы разрушений уточняются оперативными службами.

Наталья Мерайеф