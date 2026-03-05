В Саратовской области беспилотники повредили гражданские объекты, есть пострадавшие

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на регион в ночь на 5 марта зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Экстренные службы работают в усиленном режиме и оперативно выезжают на все поступающие вызовы. На местах происшествий задействованы все профильные ведомства.

По предварительной информации, в ходе инцидента пострадали три человека. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подробности уточняются.

Информацию об этом опубликовал в соцсетях губернатор Роман Бусаргин.

Наталья Мерайеф