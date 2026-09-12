Ночью над Саратовской областью сбили украинские БПЛА

За ночь над Россией уничтожили 230 украинских беспилотников.

С 20:00 11 сентября до 8:00 12 сентября по московскому времени над территорией России уничтожили более двухсот украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Часть дронов сбили над Саратовской областью, часть — над Самарской, Волгоградской, Воронежской и Пензенской областями, которые с ней граничат.

Остальные БПЛА нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями, Крымом, а также над Чёрным и Азовским морями.

Напомним, в ночь на 12 сентября в Саратовской области объявляли беспилотную опасность. Был закрыт аэропорт «Гагарин».

Ранее, в ночь на 11 сентября ВСУ атаковали склад Ozon на окраине Саратова. В результате ЧП никто не пострадал.

Ольга Сергеева