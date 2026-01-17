Военные из 3 районов Саратовской области геройски погибли на фронтах СВО

В ходе СВО погибли военнослужащие из трёх районов Саратовской области.
Официальные сообщения о гибели военнослужащих были опубликованы администрациями соответствующих муниципалитетов.
Как сообщили в Балашовском муниципальном районе, погиб 52-летний Сергей Хныкин, который родился в городе Дрездене.
Краснокутский район скорбит о 39-летнем Амангельды Хайрулине. Кроме того, в Советском районе стало известно о гибели военнослужащего Михаила Цапова, проживавшего в селе Пушкино.
Сводки о погибших земляках власти публикуют ежедневно. Однако общее число потерь со стороны ВС РФ на фронте держится под грифом «Секретно».
Ольга Сергеева