Новая эко-тропа соединит микрорайоны Молодежный и «Ласточкино»

В Саратове между микрорайоном Молодежный и смотровой площадкой в «Ласточкино» появится новая эко-тропа протяженностью 2,5 км.

Проект реализуется в рамках инициативы Вячеслава Володина «Новые парки и скверы».

Как сообщил мэр Михаил Исаев, после реконструкции парка «Территория детства» и создания тропы общая площадь зеленой зоны достигнет 10 гектаров. Ученики nearby расположенной школы уже разработали карту маршрута, предложив разместить спортивные площадки, кормушки и скворечники.

Исаев отметил, что тропа будет использоваться для образовательных целей — проведения уроков природоведения и рисования на открытом воздухе. В настоящее время уже установлены лавочки и тренажеры, а весной запланирована высадка деревьев. Подрядчику поручено заменить несоответствующие требованиям светильники.

Ольга Сергеева