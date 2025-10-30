Озвучены выплаты за лис и лимиты на зайцев: новые правила охоты в Саратовской области

В Саратовской области 25 октября стартовал сезон охоты на пушных зверей, который продлится до 31 января 2026 года.

Согласно данным регионального комитета охотничьего хозяйства, к добыче разрешены волк, американская норка, енотовидная собака, заяц-русак, корсак, куницы, хорек и лисица.

Особые условия установлены для следующих видов:

за отстрел лисицы предусмотрена выплата 1200 рублей за особь;

действуют строгие лимиты: не более 10 зайцев, 2 американских норок и 2 куниц любого вида за сезон.

Охотникам необходимо соблюдать установленные нормы добычи для сохранения популяции животных и соблюдения природоохранного законодательства.

Ольга Сергеева