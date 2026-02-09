Новая фабрика мороженого в Энгельсе инвестирует в мегапроект 4 млрд и наберет 300 рабочих

В Энгельсе откроют крупнейшую в ПФО фабрику мороженого.

Весной этого года начнет работу новая фабрика по производству мороженого, принадлежащая группе компаний «Белая Долина» из Энгельса. Инвестиции в проект составили 4 млрд рублей, что делает его первым предприятием такого масштаба в Приволжском федеральном округе.

В ходе визита на строящееся производство глава Энгельсского района Максим Леонов обсудил с руководством компании детали проекта, включая вопросы благоустройства прилегающей территории. По словам представителей инвестора, на фабрике будет создано около 300 новых рабочих мест со стартовой заработной платой от 60 тысяч рублей.

Точная дата запуска предприятия пока не называется, известно лишь, что производство будет введено в эксплуатацию в ближайшие месяцы. Новое предприятие станет значимым не только для пищевой промышленности региона, но и для рынка труда, создав сотни квалифицированных рабочих мест.

Ольга Сергеева