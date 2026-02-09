В некоторых школах Саратовской области снова отменили занятия из-за морозов в феврале

В связи с неблагоприятными погодными условиями в образовательных учреждениях Питерского района Саратовской области временно приостановлены очные занятия для школьников с первого по шестой класс.

Школьники останутся дома во вторник 10 февраля.

Решение об организации дистанционного обучения для учащихся младших и средних классов принято районной администрацией 9 февраля.

По сообщению главы муниципалитета Дмитрия Живайкина, для обеспечения непрерывности учебного процесса всем ученикам будут направлены необходимые задания через электронные образовательные ресурсы.

Ольга Сергеева