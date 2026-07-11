Школа № 100 в Саратове переходит на односменный режим с 1 сентября.

Об этом 11 июля сообщили сторонники Вячеслава Володина в Мах-канале «Володин Саратов».

Ключевым фактором стало возведение современной пристройки на 400 мест, которая позволила разгрузить основное здание и перевести образовательный процесс в комфортный формат.

Теперь у детей не только появится возможность учиться утром, но и высвободится вторая половина дня для посещения кружков, секций и дополнительных занятий без спешки и перегрузок.

Это часть масштабной программы развития Саратова: до конца года в областном центре планируют ввести в эксплуатацию 5 тысяч новых учебных мест, чтобы постепенно забыть о том, что такое учеба в две смены.

Ольга Сергеева