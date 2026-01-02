Новая угроза атаки БПЛА: саратовцев просят выключить свет и отойти подальше от окон

В Саратовской области вновь объявлена угроза атаки беспилотников.

Сегодня, в ночь на 2 января, в Саратовской области вновь была объявлена угроза атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Оповещение сделал губернатор региона Роман Бусаргин со ссылкой на данные Министерства обороны России.

Населению рекомендовано соблюдать правила безопасности: выключить свет, газ и воду, а также переместиться в помещения без окон, например, в ванную комнату или коридор, где есть несущие стены. В отдельных районах могут звучать сирены оповещения.

Все экстренные службы региона, по словам губернатора, приведены в состояние полной готовности.

Наталья Мерайеф