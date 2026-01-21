Около 90 тысяч пассажиров в 2025 году воспользовались автоматическими камерами хранения на вокзалах ПривЖД

В 2025 году около 90 тыс. пассажиров и посетителей вокзалов ПривЖД воспользовались автоматическими камерами хранения.

Чаще всего вещи оставляли на хранение на вокзалах Волгограда (более 53 тыс. человек), Саратова (24,5 тыс. человек) и Астрахани (9,8 тыс. человек).

Услуги автоматических камер хранения оплачиваются, в том числе, с помощью QR-кода. Это позволяет минимизировать очереди, а также проводить оплату бесконтактным способом. Вся информация по оплате направляется на электронную почту и хранится на мобильном устройстве пользователя.

Камеры хранения оснащены звуковой сигнализацией, срабатывающей при несанкционированном открытии ячейки.