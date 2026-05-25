В школах Саратовской области 26 мая прозвенит последний звонок

Учебный год подходит к концу для более чем 240 тысяч учащихся школ Саратовской области.

Торжественные линейки, посвящённые последнему звонку, запланированы на 26 мая.

Губернатор Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании обратил особое внимание на необходимость обеспечить безопасность во время проведения праздничных мероприятий и последующей итоговой аттестации. Глава региона поручил профильным структурам правительства организовать работу всех служб в усиленном режиме.

Роман Бусаргин также дал рекомендации руководителям ведомств относительно посещения торжеств: приоритет следует отдавать небольшим школам, в особенности расположенным в опорных сельских населённых пунктах. По словам губернатора, представители власти должны не просто поздравлять участников образовательного процесса, но и помогать школам решать сложные вопросы.

Глава региона отметил, что период летних каникул — подходящее время для проведения ремонтных работ и закупки дополнительного оборудования.

Ольга Сергеева