«Новые люди» запустили проект для будущих инженеров в Саратовской области

Партия «Новые люди» в Саратовской области запустила всероссийский проект «Инженеры будущего», который знакомит школьников и студентов с профессиями, которые будут востребованы в ближайшие десятилетия — от робототехники до 3D-производства.

Его цель — сделать инженерию престижной и интересной в глазах молодежи и решить главную задачу: к 2030 году подготовить сотни «инженеров будущего».

В Саратовской области реализация проекта стартовала с практического погружения в мир технологий. В минувшие выходные «Новые люди» организовали для студентов саратовских вузов экскурсию на мебельную фабрику «Мария». Особое внимание уделили демонстрации новейших достижений: от сверхтехнологичных цехов с передовым деревообрабатывающим оборудованием до гигантских пылесосов и настоящих «терминаторов» — роботов, способных выполнять сложнейшую работу. Это стало наглядным подтверждением того, как современная инженерия трансформирует производство и открывает новые возможности.

Ранее партия уже успела провести первый урок по робототехнике в одной из школ Энгельса. Ученики с неподдельным энтузиазмом собирали роботизированную руку, и одна из команд даже установила рекорд, построив с её помощью максимально высокую башню. Урок вызвал у школьников живой интерес, продемонстрировав их искреннюю вовлечённость в техническое творчество.

«Ни для кого не секрет, что сегодня в стране наблюдается дефицит инженерных кадров. Для того чтобы его восполнить, необходимо вовлекать школьников и студентов в подобные уроки, экскурсии, мастер-классы. Налаживать взаимодействие между образованием и производством, реальным миром — именно на это и нацелен проект «Инженеры будущего»», — прокомментировал секретарь регионального отделения Саратовской области Андрей Зобнин.