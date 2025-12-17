В Саратовской области утром произошло столкновение фуры с грузовиком

Утром 17 декабря в Балаковском районе, возле села Малая Быковка, не разъехались фура и грузовик марки «Хово».

В результате аварии пострадал 33-летний водитель грузовика. Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы извлечь его из машины. После этого мужчину передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

На месте работают сотрудники ДПС, спасатели и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напоминаем номера экстренных служб:

При ДТП или ЧС на дороге — 112.

Дежурная часть ГИБДД Саратовской области — 8 (8452) 75-22-43.

Ольга Сергеева