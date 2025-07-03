Новые Правила благоустройства создадут комфортные условия для горожан

Дополнены и изменены Правила благоустройства территории муниципального образования город Энгельс.

В новой редакции документа закреплен так называемый «дизайн-код» — требования к оформлению и содержанию фасадов зданий, вывесок на стационарных объектах. Отдельно выделен вопрос санитарного содержания мест накопления твердых коммунальных отходов и внешнего вида контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Создана «зеленая комиссия». Теперь решение по вопросам сноса, обрезки или пересадки зеленых насаждений принимаются с учетом рекомендаций членов комиссии.

Также для решения назревшей проблемы с брошенными машинами, на которую так часто обращают внимание наши жители, был принят документ, который позволит администрации эвакуировать бесхозные транспортные средства. Ранее в муниципалитете не было такой практики.

«Уверен, что эти решения позволят нам создать еще более комфортный город», — заявил Максим Леонов.