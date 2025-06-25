Саратовцев возмутила уличная торговля красноухими черепахами

Саратовцы возмущены незаконной торговлей экзотическими животными.

В соцсетях появились жалобы на стихийную торговлю красноухими черепахами в центре города. Как сообщает местный житель, продавцы разместились на пересечении 2-й Садовой и Рахова, выставив земноводных в маленьких аквариумах под прямыми солнечными лучами.

«Это безобразие! Следом и палатку поставят», — возмутился очевидец.

Особую опасность представляет расположение точки у пешеходного перехода. Дети, заинтересовавшиеся черепахами, неожиданно выбегают на проезжую часть, создавая аварийные ситуации.

В администрации Октябрьского района оперативно отреагировали на обращение. «Сегодня направим проверку для устранения нарушения», — пообещали чиновники.