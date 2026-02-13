Роман Бусаргин: Жители Пугачева просят о водоснабжении

Детально проанализировал все поступившие обращения от жителей Пугачева. Среди актуальных — вопросы водоснабжения. Будем решать их системно. С этого года запустили региональную программу масштабного ремонта

коммуникаций в 17 крупных городах. В нее вошел Пугачевский район.

Программа рассчитана на несколько лет, в течение которых будем улучшать коммунальную инфраструктуру района. Общая сумма финансирования программы – 251 млн рублей. В этом году на ремонт коммуникаций направим свыше 100 миллионов рублей. Будет обновлено более 2,5 км наиболее изношенных сетей водоснабжения и водоотведения в Пугачеве. Запланирована реализация масштабного проекта по реконструкции очистных сооружений.

Этап 2026 года:

— Капитальный ремонт очистной станции на улице Ермощенко;

— Капитальный ремонт водопроводных сетей по улице Октябрьской;

— Капитальный ремонт водопроводных сетей по улице Советской.

Последующие этапы:

— Капитальный ремонт участка канализационной сети Северо-Западный Микрорайон;

— Капитальный ремонт участка канализационной сети Первый Микрорайон;

— Капитальный ремонт участка канализационной сети городского коллектора №2.

Необходимый на реализацию первого этапа программы объем средств муниципалитет уже получил. Сейчас одна из главных задач — качественно провести все подготовительные работы, чтобы подрядчики смогли приступить к ремонту как можно раньше. Все процессы от разработки различной документации, выхода исполнителей контрактов на объекты и до полного завершения работ должны быть на постоянном контроле руководства района.