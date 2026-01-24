Новый рост цен на проезд: В Саратове дорожают два автобусных маршрута

В Саратове готовится очередное повышение цен на проезд в городском транспорте.

С 27 января 2026 года компания-перевозчик ООО «ТК Парус» намерена повысить тарифы на двух автобусных маршрутах. Соответствующее уведомление уже направлено в городской комитет по транспорту.

Согласно предоставленным данным, стоимость поездки на маршруте № 60 возрастёт на 1 рубль и составит 45 рублей. На маршруте № 110 подорожание будет более существенным — на 4 рубля, после чего цена также достигнет 45 рублей. Это изменение позволит унифицировать тарифную сетку на данных направлениях.

Ольга Сергеева