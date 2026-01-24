Саратовчанка пыталась продать швейную машинку, а стала жертвой интернет-мошенников

Жительница Саратова лишилась 29 тысяч рублей при попытке продать швейную машинку через сайт объявлений.

В конце января 44-летняя горожанка разместила объявление, после чего с ней связался якобы заинтересованный покупатель. Он прислал ссылку для оформления оплаты.

Поверив злоумышленнику, женщина ввела на указанной странице данные своей банковской карты, после чего с её счёта была списана крупная сумма. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию, где по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают: нельзя передавать реквизиты карт и коды подтверждения незнакомым лицам, а для расчётов следует использовать только проверенные и безопасные способы, предусмотренные самой площадкой.

Ольга Сергеева