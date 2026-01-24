В Саратовской области планируют системно тиражировать лучшие муниципальные практики

В регионе начата работа по обмену успешным опытом муниципалитетов.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина провёл круглый стол «Код успеха: диалог о лучших муниципальных практиках», организованный Ассоциацией «Совет муниципальных образований».

Ключевой темой стал опыт региона на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Замминистра внутренней политики области Тимофей Лещенко сообщил, что в 2025 году на федеральный этап было отправлено 22 заявки, касающиеся укрепления межнационального согласия.

«Эти практики — не разовые мероприятия, а выстроенная система работы», — отметил Лещенко.

Участники обсудили механизмы распространения успешных инициатив на весь регион и подготовили рекомендации для местных властей.

