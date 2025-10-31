Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям проведет пресс-конференцию

Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям 1 ноября 2025 года в онлайн режиме проведет пресс-конференцию.

На ней расскажут об успехах Саратовской области в части зерновых поставок на внутренний и внешний рынки.

Пойдет речь и о предварительных результатах контроля качества и безопасности зерна и об итогах мониторинга деклараций соответствия зерновой продукции на территории региона в текущем году.

В своих выступлениях специалисты напомнят о требованиях к декларированию зерна и дадут рекомендации, как избежать ошибок при проведении процедуры подтверждения соответствия зерна действующему регламенту.

Спикерами выступят врио руководителя Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Джамбул Исмагулов и заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора Управления Андрей Бобков.

Начало мероприятия в 11.00.

Ссылка на трансляцию: https://vkvideo.ru/video-149380651_456239506

Представители средств массовой информации до начала пресс-конференции могут направить вопросы по данной теме представителям Управления на электронный адрес chursova@inbox.ru