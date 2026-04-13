В аварийном саратовском общежитии обрушились гнилые полы, женщина провалилась в дыру

В аварийном общежитии Саратова женщина провалилась сквозь пол.

10 апреля в доме № 18 на улице Мало-Елшанской произошло ЧП: из-за обрушившегося пола местная жительница провалилась в дыру. Медики скорой извлекли пострадавшую и госпитализировали её с травмами.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что гнилые доски и конструкции рушатся дальше. «Люди не могут пройти домой. Дети и пенсионеры не выходят из комнат», — рассказала о ситуации местная жительница.

Напомним, пятиэтажку признали аварийной ещё в 2023 году и власти обязались снести ее до 1 февраля 2025-го, однако дом до сих пор не расселили.

Ранее похожее ЧП произошло в Заводском районе: здесь обрушился подъезд аварийной пятиэтажки. К счастью, никто не пострадал.

