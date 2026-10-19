Осенью в Саратове расцвел тропический имбирь

В лимонарии Саратова продолжается тропическое лето — в середине осени здесь расцвёл имбирь.

Специалисты опубликовали кадры подготовки растения к цветению и уже распустившихся бутонов. Соцветие имбиря похоже на колосок, из которого появились мелкие ярко-жёлтые цветы. Обычно цветение имбиря, который выращивают в Индии, Китае и Бразилии, приходится на весенне-летний период.

«Пока за окном осень, в Саратовском лимонарии продолжается настоящее тропическое лето! И имбирь решил ещё раз порадовать нас своими необычными цветами! Ловите немного тропической красоты в свою ленту!» — прокомментировали видео сотрудники питомника.

Напомним, в конце сентября в лимонарии цвели бананы.