В регионе появилось 8 стобалльных работ ЕГЭ по физике

Стали известны результаты единого государственного экзамена по физике, который прошел 2 июня.

На 100 баллов удалось написать экзамен 8 выпускникам региона:

Черкесова Татьяна, лицей № 1 г. Балаково

Перепелицына Мария, школа с. Баскатовка Марксовского района

Павленко Егор, школа № 12 им. Героя Советского Союза В. Ф. Суханова г. Энгельс

Курицына Злата, лицей прикладных наук имени Д.И. Трубецкова, г. Саратов

Цетва Вероника, школа № 51 г. Саратов

Гасанов Дмитрий школа №76 им. М.Г. Галицкого г. Саратов

Семенов Александр, гимназия № 34 им. Г.Д. Ермолаева г. Саратов

Бабкин Дмитрий, РЖД Лицей № 2 г. Красный Кут

Об этом сообщает региональное министерство образования.