В регионе появилось 8 стобалльных работ ЕГЭ по физике

Стали известны результаты единого государственного экзамена по физике, который прошел 2 июня.
На 100 баллов удалось написать экзамен 8 выпускникам региона:
Черкесова Татьяна, лицей № 1 г. Балаково
Перепелицына Мария, школа с. Баскатовка Марксовского района
Павленко Егор, школа № 12 им. Героя Советского Союза В. Ф. Суханова г. Энгельс
Курицына Злата, лицей прикладных наук имени Д.И. Трубецкова, г. Саратов
Цетва Вероника, школа № 51 г. Саратов
Гасанов Дмитрий школа №76 им. М.Г. Галицкого г. Саратов
Семенов Александр, гимназия № 34 им. Г.Д. Ермолаева г. Саратов
Бабкин Дмитрий, РЖД Лицей № 2 г. Красный Кут
Об этом сообщает региональное министерство образования.