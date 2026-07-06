Обед с собой vs столовая: как питаются работающие россияне

Служба исследований провела опрос среди работающего населения России и выяснила предпочтения в организации рабочего обеда.

Как сообщает РИА Новости, большинство респондентов — 52% — приносят еду из дома в контейнерах.

На втором месте по популярности — офисные столовые, где обедают 19% опрошенных. Ещё 13% предпочитают городские кафе и рестораны быстрого обслуживания. Доставку готовых обедов заказывают лишь 2% работников.

Остальные респонденты либо не обедают вовсе, либо комбинируют разные варианты питания в течение рабочей недели.

Ольга Сергеева