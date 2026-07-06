Саратовскую область посетила делегация из Казахстана во главе с послом

Казахстанская делегация оценила потенциал саратовских производителей.

Саратовскую область с рабочим визитом посетила делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан. В правительстве региона прошла встреча с губернатором Романом Бусаргиным, на которой обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества. В частности, речь шла о возможных поставках саратовских комплектующих для строительства первой казахстанской АЭС.

За 25 лет партнёрства товарооборот достиг 266 млн долларов, а в прошлом году вырос почти на 15%. С 2023 по 2026 годы 27 саратовских компаний заключили 59 экспортных контрактов с казахстанскими партнёрами — в сфере торговли, производства стройматериалов, муки и круп. Развитию связей способствует и реконструкция пункта пропуска «Озинки».

Гости также посетили мясокомбинат «Дубки» — одно из трёх крупнейших предприятий РФ по выпуску мясной продукции. Делегаты ознакомились с полным циклом производства и продегустировали колбасы, полуфабрикаты, хлеб и молочную продукцию. Мощность комбината — до 200 тонн в сутки, ассортимент — более 150 наименований под брендами «Дубки», «Вишнёвый дым» и «Русские колбасы». В планах — линейка продуктов с повышенным содержанием белка.

Всего в регионе работают свыше 100 мясопереработчиков. По итогам 2025 года область заняла 2-е место в ПФО и 6-е в России по производству колбас. Встреча организована в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ольга Сергеева