Область готовится к ухудшению погодных условий

Синоптики и региональное управление МЧС сообщили об ухудшении погоды. В ближайшие сутки ожидаются сильный снег и метель.

В Энгельсе дорожные машины уже готовы к выезду. В настоящее время работы ведутся на улицах Колотилова, Дальняя, Рабочая, Гагарина, кспериментальный проезд, М. Расковой и других.

В Саратове председателю комитета дорожного хозяйства Андрею Бондареву, главам районных администраций поставлена задача обеспечить полную готовность коммунальных служб и техники.

Реагирование на изменение погодных условий должно быть оперативным, — отметили в мэрии Саратова и в администрации Энгельсского района.