В Саратовской области осталось 1,8 тысяч тружеников тыла и 74 блокадника

В регионе проживает 2177 человек, имеющих статус инвалида войны, ветерана Великой Отечественной войны или приравненных к ним лиц.

По данным на начало декабря 2025 года, среди них — 1876 тружеников тыла, 74 жителя блокадного Ленинграда, один житель осаждённого Севастополя, четверо осаждённого Сталинграда, 149 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и 980 членов семей погибших участников и инвалидов войны.

Число непосредственных участников боевых действий составляет 73 человека: 11 инвалидов и 62 участника Великой Отечественной войны.

Ольга Сергеева