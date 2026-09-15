В Саратове пациента с онкологией надолго оставили без льготного лекарства

В Саратовской области двум инвалидам помогли получить лекарства и средства реабилитации только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в региональном надзорном ведомстве, в Турковском районе 42-летняя местная жительница — инвалид первой группы — долго не могла получить кресла-коляски, кресло-стул и поручни для самоподнимания. Женщина обратилась к прокурорам, которые подали иск в её интересах в суд. После этого её обеспечили средствами реабилитации.

В Саратове проблемы возникли у 39-летнего мужчины с онкологическим заболеванием: ему долго не выдавали необходимое льготное лекарство. Проблему также решили через суд.

Какие именно ведомства игнорировали нуждающихся, в надзорном органе не уточнили.

Ольга Сергеева