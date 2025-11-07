Облдума рассмотрела поправки в закон о местном самоуправлении

Заседание Совета Саратовской областной Думы состоялось сегодня, 7 ноября, в Татищево

Депутаты рассмотрели концепцию готовящихся поправок в законодательство о местном самоуправлении.

Изменения связаны с требованиями федерального закона, вступающими в силу 1 января 2027 года и регулирующими распределение полномочий между регионом и муниципалитетами.

Масштабная работа по актуализации законодательства в сфере местного самоуправления в Саратовской области продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.

Наталья Мерайеф