Вышки сотовой связи появились ещё в девяти сёлах Заволжья

В области продолжается реализация федеральной программы по устранению цифрового неравенства.

В отдалённых сёлах появляется устойчивая связь и интернет.

Ещё в девяти сёлах Заволжья начинают работу недавно установленные вышки сотовой связи. Там, где раньше связи практически не было. Это:

п. Васильевка 1-я, с. Новоросляевка (Дергачёвский район)

п. Лесной, п. Полуденный, п. Прудовой, с. Нестерово (Ершовский район)

с. Яблоновый Гай (Ивантеевский район)

п. Октябрьский (Краснопартизанский район)

с. Нижняя Покровка (Перелюбский район)

Как подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков, очень важно, чтобы во всех сёлах была качественная связь и интернет. И жители могли бы в любой момент позвонить родным и близким, вызвать скорую помощь, дистанционно оплатить ЖКУ.

«Для этого вместе с жителями продолжаем работу с Минцифры РФ и Ростелекомом», — отметил Николай Панков.