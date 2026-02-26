В Саратове у пьяного водителя отобрали «Мазду» и отправили ее на нужды СВО

Автомобиль марки Mazda перешел в собственность государства из-за нетрезвого вождения его владельца из Саратова.

Подробности сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.

Инцидент произошел после того, как мужчина, выпив вина утром, решил вечером отправиться за покупками на своей иномарке. Когда он подъезжал к дому, то заметил следовавший за ним патруль ДПС. Успев загнать машину в гараж, он вышел, но тут к нему подошли инспекторы и запросили документы. Из-за явных признаков опьянения водителю было предложено пройти тест на алкотестере.

Прибор показал наличие алкоголя в выдохе — 0,73 мг/л, что является превышением допустимой нормы. Выяснилось, что гражданин и раньше привлекался к ответственности за аналогичные нарушения (пьяная езда и отказ от медицинского освидетельствования), поэтому было возбуждено уголовное дело.

Суд квалифицировал действия по части 1 статьи 264.1 УК РФ. В качестве наказания был назначен штраф, а также конфискация транспортного средства с последующей передачей в доход государства.

Как пояснили в ФССП, приставы Заводского района передали изъятую Mazda в Росимущество, откуда автомобиль направили для нужд специальной военной операции.

Ольга Сергеева